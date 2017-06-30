Во время пожара во Владивостоке спасен мужчина

Причиной пожара стала электрическая проводка

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на улице Адмирала Кузнецова.

Ровно шесть минут понадобилось огнеборцам для того, чтобы прибыть на место происшествия. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что на девятом этаже жилого здания горели хозяйственные ящики и электрическая проводка. На пожаре огнеборцы при помощи лестничного марша спасли молодого человека. Благодаря высокому профессионализму огнеборцев в результате пожара никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила пять кв. м. Огню противостояли 21 человек личного состава и пять единиц техники.

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