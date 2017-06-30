Погода в Приморье сегодня опасна

Сегодня погода в Приморье оценивается как опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильный дождь.
Желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурская область, побережье Охотского моря, континентальные районы Магаданской области, Еврейской АО и Чукотскому АО.
Оранжевый уровень опасности присвоили центру Республики Саха, югу Камчатского края.
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