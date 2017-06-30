Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня,один авиарейс из аэропорта Владивостока задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании НордСтар Y7-519, следующий по маршруту Владивосток — Санья, задерживается на 40 минут. Вылет планировался в 09 часов 40 минут, но перенесся на 10 часов 40 минут.

Так, рейс авиакомпании ИрАэро IO-106, следующий по маршруту Владивосток — Благовещенск — Чита — Иркутск, задерживается на 1 час 45 минут. Вылет планировался в 14 часов 10 минут, но перенесся на 15 часов 55 минут. Время регистрации на рейс: 13:55-15:15.