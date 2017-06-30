Во Владивостоке неизвестные избили и ограбили мужчину

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Хабаровска, который сообщил, что в районе улицы Набережная двое неизвестных мужчин нанесли ему телесные повреждения и похитили барсетку с документами, после чего уехали на мопеде белого цвета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и составили ориентировку на подозреваемых.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее судимого жителя краевого центра, который дал признательные показания. Личность его сообщника устанавливается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».