Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
539 Владивосток - Кировка 18:00
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
518 Владивосток - Дальнереченск 14:45
539 Владивосток - Кировка 18:00
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