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Два междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 26 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

518 Владивосток - Дальнереченск 14:45

539 Владивосток - Кировка 18:00

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