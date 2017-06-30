Константин Межонов отчитался о работе администрации муниципалитета за прошлый год. Открытие новых школ и детских садов, переселение людей из аварийного жилья, социально-экономическое развитие города, его благоустройство, а также укрепление системы муниципального транспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Администрация Владивостока отчиталась за бюджет 2016 года
Значительную часть денег потратили на благоустройство ВладивостокаВладивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.
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