В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения Алабая на детей

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 24 июня 2017 года две несовершеннолетних девочки 11-и и 8-и лет находились во дворе частного дома по Морскому переулку в поселке Врангель. В этот момент с привязи сорвалась сторожевая собака породы Алабай и напала на детей. Травмы, которые получили девочки, не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Установлено, что дети шли в гости к подруге, территорию домовладения охраняла сторожевая собака. Пес вырвался из вольера и покусал детей и хозяйку. Пес был обезврежен. Детям оказана медицинская помощь.

В настоящее время изъяты образцы для исследования на предмет наличия у собаки бешенства и иных заболеваний.

Расследование уголовного дела продолжается.

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