Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 18 июня 2013 года обвиняемый под надуманным предлогом заманил 16-летнюю знакомую в гараж недалеко от жилого дома на улице Гагарина в городе Большой Камень, где куском железной арматуры нанес ей удар в область головы, а затем задушил. После убийства фигурант расчленил тело и спрятал в безлюдном месте. Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, показав место, где были спрятаны останки убитой девушки.

В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.