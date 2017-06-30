Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни 08:59, 30 июня Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни
В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу 08:44, 30 июня В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу
Погода в Приморье по-прежнему не радует 08:30, 30 июня Погода в Приморье по-прежнему не радует
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
09:06
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
09:06
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
09:06
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
08:59
Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни
08:44
В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу
08:30
Погода в Приморье по-прежнему не радует
08:06
Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 30 июня
07:20
Гороскоп на 30 июня
06:06
В День семьи, любви и верности во Владивостоке появятся 77 новых семей
05:15
Учёные предсказали учащение случаев смертельной жары
04:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»
03:24
За 5 месяцев россияне потратили на иномарки 650 млрд рублей
02:16
Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь
01:01
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
00:22
Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока
Июнь, 29 четверг
23:31
«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»
22:20
Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
21:37
Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья
21:01
Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение
20:20
Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств
19:35
Правительство увеличит население ДФО
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировки
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Житель Приморья жестоко расправился с девушкой из-за личной неприязни

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 18 июня 2013 года обвиняемый под надуманным предлогом заманил 16-летнюю знакомую в гараж недалеко от жилого дома на улице Гагарина в городе Большой Камень, где куском железной арматуры нанес ей удар в область головы, а затем задушил. После убийства фигурант расчленил тело и спрятал в безлюдном месте. Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, показав место, где были спрятаны останки убитой девушки.

В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:38, 29 июня 2017 Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню

Суд признал злоумышленника виновным

В Приморье умер подросток во время тренировки
17:14, 29 июня 2017 В Приморье умер подросток во время тренировки

Расследование уголовного дела продолжается

Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:24, 29 июня 2017 Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки

Девочки получили серьезные травмы

Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:07, 29 июня 2017 Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы

Преступники пытались скрыть следы преступления

Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:29, 29 июня 2017 Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье

Женщинам грозит лишение свободы на срок до семи лет

Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:18, 29 июня 2017 Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье

Женщине грозит наказание

Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:54, 29 июня 2017 Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода

Расследование уголовного дела завершено