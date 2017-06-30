В центре Владивостока ограничат движение автотранспорта в субботу

Приморская столица отметит 157-й день рождения

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 1 июля, в центре Владивостока будет ограничено движение при проведении мероприятий, посвященных 157-летию основания города Владивостока, с 08.00 до 14.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Движение автотранспорта будет ограничено на следующих участках дороги:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 66 по улице Светланская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66 по улице Светланская;

с 21.30 до 22.45 вводится ограничение движения на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей 1-я Морская до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская».

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути движения по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Семеновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанский проспект, Партизанский проспект и Пушкинская.

Во время проведения мероприятия будут изменены маршруты движения общественного транспорта. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение из Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания мероприятия будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.