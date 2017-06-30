Погода в Приморье по-прежнему не радует

Во Владивостоке дневная морось вечером перейдет в сильный дождь

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня,30 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае облачно, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+28 °C.

Во Владивостоке облачно, морось, вечером переходящая в дождь. Туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C. Температура воды в Амурском заливе +17 °C.

В Уссурийске облачно, утром слабая морось, вечером возможен кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный сильный. Температура воздуха +21...+23 °C.

В Находке переменная облачность, утром морось, туман, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +19...+21 °C.