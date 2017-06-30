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Общество

Часть Владивостока останется без электроэнергии сегодня, 30 июня

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Без электричества останутся дома по следующим адресам: 

100-летия Владивостока пр-кт 70,

Борисенко ул.22, 28, 30, 32, 34, 36, 

Героев Хасана ул.11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 32, 34, 

Енисейская ул.19, 20, 

Иртышская ул.10, 12, 5, 7, 

Кирова ул.30, 44А, 95, 

Лермонтова ул.81, 83, 85, 

Нестерова ул.10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 

Русская ул.98, 

Сипягина ул.33,

Талалихина ул.3, 

Шошина ул.5,

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