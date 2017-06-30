Гороскоп на 30 июня

Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, в гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы. Другими словами, по мере сил участвуют в общественной жизни, будь то жизнь близких людей, родного предприятия, города или страны. Само по себе это очень неплохо, единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. Давать советы и навязывать их – совсем не одно и то же; на этой почве завтра легко может разгореться конфликт.

Сегодня Овна будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Овну нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Овну ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Завтра эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Сегодня окружающие переложат на плечи Тельца львиную часть своих проблем и забот! Телец готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Телец подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь завтра к Тельцу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Рака то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Рака помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Рак не в силах, ему завтра придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Лев будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Льву необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей завтрашнее здравомыслие Льва может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Сегодня – отличный день для того, чтобы Дева посвятила его своим финансам. Неожиданно в ней может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Дева завтра вдруг обнаружит, что с ее банковским счетом что-то не так, она сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Дева не станет уменьшать их количество – завтра она настроена экономить.

Весы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Весов или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт завтрашнего успеха для Весов – логика и только логика. Им придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Сегодня наблюдательность и проницательность Скорпиона могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Скорпиону проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Скорпион читает их мысли! Сам же он завтра способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Отношения Стрельца с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Стрелец окончательно не потерял ориентиры, завтра ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Козерог будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Козерогу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – завтра он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Водолей имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Водолей способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться завтра лезть в дела людей – если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Водолея будет вознагражден – возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Рыбам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Рыбы одержат победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Рыбам завтра играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.