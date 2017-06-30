Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»

Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июля, во Владивостоке на территории набережной Спортивной гавани состоится праздник для всех желающих «Город в тельняшке»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота и организовано МГУ имени адмирала Г.И. Невельского при поддержке администрации краевой столицы.

Гостей праздника ждут культурно-развлекательные мероприятия - дефиле в тельняшках, морские забавы и конкурсы, флешмобы, концерт моряков и многое другое. Торжественное открытие праздника запланировано на 15 часов. В это время в районе главного фонтана состоится запуск символа праздника – воздушного полосатого змея, на прогулочной зоне фонтана будут работать локальные конкурсные зоны праздника, на площадке под амфитеатром начнется построение участников конкурса детских колясок стилизованных под морскую тематику. На амфитеатре будет работать площадка «Морское дефиле» - показ костюмов морской тематики с участием творческих лабораторий, молодых дизайнеров и талантливых студентов города.

В 15.30 в амфитеатре Спортивной набережной начнут свою работу площадки «Байки морского волка» (чтение морских историй), «Усы, лапы, хвост» - дефиле домашних животных в одежде на морскую тематику, также пройдет квест «Якоря» (участники будут искать по всему городу якоря и фотографироваться с ними).

В 16 часов со стартом из бухты Федорова и финишем в Спортивной гавани пройдет гребная гонка на ялах. Кроме того, на акватории Амурского залива будет проходить чемпионат Владивостока по парусному спорту.

В 16.20 возле фонтана состоится флешмоб #водавода – его участники принесут с собой запас чистой воды в любой таре (водные пистолеты, бутылки, ведра и прочее) и после сигнала пароходного гудка начнут обливание водой друг друга.

В 16.30 на амфитеатре откроется концертная программа с участием эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского с интеграцией детских и молодежных творческих коллективов.

В 17 часов организаторы приглашают в район амфитеатра набережной Спортивной гавани выпускников всех школ города поучаствовать в танцевальном флешмобе. В это время для них в исполнении эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского прозвучит вальс.

Все материалы о празднике, публикующиеся в социальных сетях, организаторы предлагают снабжать хэштегом (меткой) #городвтельняшке – это позволит пользователям легко находить всю интересующую их информацию. По вопросам участия в празднике можно обращаться по телефону – 89147925470.

Напомним, проект «Город в тельняшках» был одобрен в администрации Владивостока на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию населения города. По словам организаторов, это праздник будет отражать «морскую» душу, романтичность и крепкий характер владивостокцев.