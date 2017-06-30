Педагоги ДВФУ: Москва 18:12, 29 июня Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы 16:07, 29 июня Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
04:33
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
04:33
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
04:33
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
04:22
Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»
03:24
За 5 месяцев россияне потратили на иномарки 650 млрд рублей
02:16
Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь
01:01
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
00:22
Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока
Июнь, 29 четверг
23:31
«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»
22:20
Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
21:37
Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья
21:01
Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение
20:20
Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств
19:35
Правительство увеличит население ДФО
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировки
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»

Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 июля, во Владивостоке на территории набережной Спортивной гавани состоится праздник для всех желающих «Город в тельняшке»., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота и организовано МГУ имени адмирала Г.И. Невельского при поддержке администрации краевой столицы.

Гостей праздника ждут культурно-развлекательные мероприятия - дефиле в тельняшках, морские забавы и конкурсы, флешмобы, концерт моряков и многое другое. Торжественное открытие праздника запланировано на 15 часов. В это время в районе главного фонтана состоится запуск символа праздника – воздушного полосатого змея, на прогулочной зоне фонтана будут работать локальные конкурсные зоны праздника, на площадке под амфитеатром начнется построение участников конкурса детских колясок стилизованных под морскую тематику. На амфитеатре будет работать площадка «Морское дефиле» - показ костюмов морской тематики с участием творческих лабораторий, молодых дизайнеров и талантливых студентов города.

В 15.30 в амфитеатре Спортивной набережной начнут свою работу площадки «Байки морского волка» (чтение морских историй), «Усы, лапы, хвост» - дефиле домашних животных в одежде на морскую тематику, также пройдет квест «Якоря» (участники будут искать по всему городу якоря и фотографироваться с ними).

В 16 часов со стартом из бухты Федорова и финишем в Спортивной гавани пройдет гребная гонка на ялах. Кроме того, на акватории Амурского залива будет проходить чемпионат Владивостока по парусному спорту.

В 16.20 возле фонтана состоится флешмоб #водавода – его участники принесут с собой запас чистой воды в любой таре (водные пистолеты, бутылки, ведра и прочее) и после сигнала пароходного гудка начнут обливание водой друг друга.

В 16.30 на амфитеатре откроется концертная программа с участием эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского с интеграцией детских и молодежных творческих коллективов.

В 17 часов организаторы приглашают в район амфитеатра набережной Спортивной гавани выпускников всех школ города поучаствовать в танцевальном флешмобе. В это время для них в исполнении эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского прозвучит вальс.

Все материалы о празднике, публикующиеся в социальных сетях, организаторы предлагают снабжать хэштегом (меткой) #городвтельняшке – это позволит пользователям легко находить всю интересующую их информацию. По вопросам участия в празднике можно обращаться по телефону – 89147925470.

Напомним, проект «Город в тельняшках» был одобрен в администрации Владивостока на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию населения города. По словам организаторов, это праздник будет отражать «морскую» душу, романтичность и крепкий характер владивостокцев.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»
23:31, 29 июня 2017 «Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»

Вход свободный

Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:54, 29 июня 2017 Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.

Inclusive Dance RPIMORYE станет частью программы международного фестиваля культуры и спорта «Лето на Русском»

Выставку «Владивосток – 157» представят в приморской столице
03:10, 27 июня 2017 Выставку «Владивосток – 157» представят в приморской столице

Вход свободный

В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны
15:16, 26 июня 2017 В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69

Куда пойти во Владивостоке в выходные
11:07, 24 июня 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход на все мероприятия в рамках Дня молодёжи – свободный

Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка
07:15, 24 июня 2017 Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка

Программа мероприятий

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М
05:05, 24 июня 2017 Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М

Программа мероприятий