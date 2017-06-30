Учёные предсказали учащение случаев смертельной жары

Группа исследователей провела обширный обзор

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

75 % населения мира будет подвергаться воздействию смертельных волн тепла к 2100 году, если выбросы углекислого газа продолжат расти текущими темпами, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Примпогоду. Но даже если выбросы будут значительно сокращены, ожидается, что процент затронутого населения в мире достигнет 48 %.

«У нас заканчиваются варианты на будущее. Если говорить о волнах тепла, всё будет либо плохо, либо очень плохо, — сообщил Камило Мора, профессор географии в Колледже социальных наук в Гавайском университете в Маноа и ведущий автор исследования. — Человеческий организм может функционировать только в узком диапазоне температуры тела около 37 °C. Волны тепла создают значительный риск для жизни человека, потому что жаркая погода, усугублённая высокой влажностью, может повышать температуру тела».

Группа исследователей, возглавляемая Мора, провела обширный обзор и обнаружила более 1900 случаев, произошедших в разных уголках мира, когда высокая температура окружающей среды убивала людей, начиная с 1980 года. Анализируя климатические условия 783 летальных эпизодов жары, исследователи определили порог температуры и влажности, превышение которого несёт смертельную угрозу. В настоящее время ежегодно около 30 % населения мира подвергается воздействию таких смертоносных условий. Многочисленные события, такие как европейская жара 2003 года, при которой погибло около 70 000 человек, жара 2010 года в Москве, когда погибло 10 000 человек, и волна тепла в Чикаго в 1995 году, в результате которой погибло 700 человек, являются ошеломляющими примерами риска для жизни, создаваемого волнами тепла. Но помимо этих примеров, мало что известно о том, насколько распространены такие смертельные волны. Международная группа исследователей попробовала ответить на этот вопрос. Из более чем 30 000 соответствующих публикаций учёные выбрали 911 статей с данными о 1949 тематических исследованиях городов или регионов, где смертность людей связана с высокой температурой. Из этих случаев были получены данные о 783 летальных волнах в 164 городах 36 стран, причём большинство из них регистрировалось в развитых странах средних широт. Список городов, испытавших смертельную жару, включает Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто, Лондон, Пекин, Токио, Сидней и Сан-Паулу.

«Изменение климата поставило человечество на путь, который будет становиться всё более опасным, если выбросы парниковых газов не будут сокращены», — подчеркнул Мора.