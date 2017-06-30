Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь

Продолжает свою работу и муниципальный «Молодежный ресурсный центр»

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Одним из приоритетных направлений в реализации молодежной политики администрации Владивостока в 2016 году оставалась поддержка талантливой молодежи города. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы города Константин Межонов на ежегодном отчете перед думой краевой столицы 29 июня.

По словам исполняющего обязанности главы города, особое внимание во Владивостоке уделяется инициативным, умным, талантливым и творческим молодым людям. У молодёжи нашего города хороший потенциал для дальнейшего развития. Так, ежегодно администрация города проводит конкурс стартапов «Молодежная инициатива». В его рамках в 2016 году денежные гранты - по 110 тысяч рублей - получили пять руководителей социально значимых проектов - для их реализации.

Кроме того, хорошей поддержкой талантливой, инициативной молодежи со стороны администрация Владивостока стали ежегодные премии «Есть за что!» и «Молодежный вектор».

В 2016 году знак «Молодежный вектор» и денежное поощрение в сумме 25 тысяч рублей получили 25 лучших представителей молодежи. 10 молодых владивостокцев стали лауреатами премии «Есть за что!» и получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей - за реализацию значимых и масштабных проектов, внесших вклад в развитие города.

Продолжает свою работу и муниципальный «Молодежный ресурсный центр». Задача центра - профилактика правонарушений среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтёрской деятельности, организация полезного досуга школьников. В 2016 году сотрудниками МРЦ проведено 897 мероприятий, в которых приняли участие 23 717 детей и подростков. В акциях МРЦ приняли участие 145 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики.

Как отметил Константин Межонов, с большим успехом в 2016 году во Владивостоке прошли массовые городские праздники с участием талантливой молодежи: «День молодежи», международный музыкальный фестиваль «V-ROX», карнавал «День тигра», «Фестиваль моря», «День бойца студенческих отрядов». В них участвовали более 72 тысяч человек.