Педагоги ДВФУ: Москва 18:12, 29 июня Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы 16:07, 29 июня Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
03:02
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
03:02
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
03:02
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
02:16
Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь
01:01
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
00:22
Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока
Июнь, 29 четверг
23:31
«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»
22:20
Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
21:37
Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья
21:01
Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение
20:20
Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств
19:35
Правительство увеличит население ДФО
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировки
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке активно поддерживают талантливую молодежь

Продолжает свою работу и муниципальный «Молодежный ресурсный центр»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Одним из приоритетных направлений в реализации молодежной политики администрации Владивостока в 2016 году оставалась поддержка талантливой молодежи города. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы города Константин Межонов на ежегодном отчете перед думой краевой столицы 29 июня.

По словам исполняющего обязанности главы города, особое внимание во Владивостоке уделяется инициативным, умным, талантливым и творческим молодым людям. У молодёжи нашего города хороший потенциал для дальнейшего развития. Так, ежегодно администрация города проводит конкурс стартапов «Молодежная инициатива». В его рамках в 2016 году денежные гранты - по 110 тысяч рублей - получили пять руководителей социально значимых проектов - для их реализации.

Кроме того, хорошей поддержкой талантливой, инициативной молодежи со стороны администрация Владивостока стали ежегодные премии «Есть за что!» и «Молодежный вектор».

В 2016 году знак «Молодежный вектор» и денежное поощрение в сумме 25 тысяч рублей получили 25 лучших представителей молодежи. 10 молодых владивостокцев стали лауреатами премии «Есть за что!» и получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей - за реализацию значимых и масштабных проектов, внесших вклад в развитие города.

Продолжает свою работу и муниципальный «Молодежный ресурсный центр». Задача центра - профилактика правонарушений среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие волонтёрской деятельности, организация полезного досуга школьников. В 2016 году сотрудниками МРЦ проведено 897 мероприятий, в которых приняли участие 23 717 детей и подростков. В акциях МРЦ приняли участие 145 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики.

Как отметил Константин Межонов, с большим успехом в 2016 году во Владивостоке прошли массовые городские праздники с участием талантливой молодежи: «День молодежи», международный музыкальный фестиваль «V-ROX», карнавал «День тигра», «Фестиваль моря», «День бойца студенческих отрядов». В них участвовали более 72 тысяч человек.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
01:01, 30 июня 2017 В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек

После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки

Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
22:20, 29 июня 2017 Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Прием будет осуществляться по предварительной записи и в порядке «живой» очереди

Правительство увеличит население ДФО
19:35, 29 июня 2017 Правительство увеличит население ДФО

Утверждена концепция демографического развития макрорегиона

Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
19:08, 29 июня 2017 Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась

В городе сохранилась положительная тенденция по увеличению рождаемости

Педагоги ДВФУ: Москва
18:12, 29 июня 2017 Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование

Колледж понизят до средней школы - ради "красивого" отчета на ВЭФ?

Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:10, 29 июня 2017 Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития

Ряд проектов также предложен японскими экспертами

Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:37, 29 июня 2017 Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели

Температурный фон существенно не измениться