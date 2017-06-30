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В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек

После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока ведут ежедневную работу по контролю за чистотой и порядком на своих подведомственных территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе ежедневных обходов специалисты фиксируют все нарушения, проблемные участки и ситуации: открытые люки, течи, несанкционированные свалки, незаконные рекламные вывески, различные повреждения объектов инфраструктуры, несвоевременный вывоз мусора с придомовых территорий и множество других.

Вся информация оперативно обрабатывается, устанавливаются виновники проблемных ситуаций, которые обязаны их устранить - для этого специалисты АТУ активно взаимодействуют с предприятиями всех форм собственности, собственниками инженерных сетей, управляющими компаниями и другими хозяйствующими субъектами. Часть адресов передается в профильные управления администрации Владивостока, в городские коммунальные и дорожные службы.

Так, в Первомайском районе сотрудники АТУ совместно с управляющими компаниями и другими организациями района организовали работу по сбору и вывозу выброшенных шин. Эта категория отходов не только портит внешний вид городских территорий, но и представляет экологическую опасность и требует специальной утилизации.

Собранные автопокрышки складируются на территории компании ООО «Механические мастерские», откуда его забирает компания ООО «Экостар Технолоджи» для последующей утилизации. После переработки покрышек получается резиновая крошка, которой покрывают спортивные и детские площадки. На прошлой неделе было вывезено более 180 бесхозных шин. Всего с начала года с территории Первомайского района вывезено более 10 тонн автомобильных покрышек.

Подобная работа по сбору и утилизации автомобильных покрышек проводилась и в Ленинском районе Владивостока в течение двухмесячника чистоты, который проходил в городе весной. За это время с территории района было вывезено более 2800 бесхозных шин – это свыше 20 тонн.

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