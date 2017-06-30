Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока

«Вперед – к олимпийским вершинам!»

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

На стадионе гимназии № 2 во Владивостоке прошёл спортивный праздник «Вперёд – к олимпийским вершинам!» для ребят, отдыхающих в пришкольных оздоровительных лагерях Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Организовали праздник учителя физкультуры и волонтёры гимназии № 2. Участниками стали команды из 9 образовательных учреждений: № №10, 19, 38, 51, 67, 76, 82, гимназии № 2 и центра творчества «Надежда».

Ребята соревновались в умении «переправляться» в обручах, перекатывать мяч двумя руками на время, ловить мяч с высоты, прыгать в длину с места, передвигаться по гимнастической скамейке. А на станции «Песенной» команды дружно исполняли под музыку спортивные песни.

Судьи внимательно следили за прохождением всех этапов и заполняли маршрутные листы, которые были у каждой команды. По окончании соревнований подвели итоги. Победителями стала команда школы № 38, второе место заняли ребята из гимназии № 2, третье – из школы № 51. Все команды - участники соревнований - были награждены дипломами и памятными подарками.

Напомним, этим летом 10 000 ребят с 1 по 7 класс посещают пришкольные лагеря. Для школьников предусмотрено двухразовое питание и насыщенная развлекательная программа. Первая смена в лагерях уже успешно прошла. Вторая закончится 30 июня.