Педагоги ДВФУ: Москва 18:12, 29 июня Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы 16:07, 29 июня Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
Новостная лента
Июнь, 30 пятница
01:31
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
01:31
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
01:31
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
01:01
В Первомайском районе Владивостока налажена работа по утилизации бесхозных автомобильных покрышек
00:22
Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока
Июнь, 29 четверг
23:31
«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»
22:20
Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи
21:37
Торжественные мероприятия, посвящённые 157-летию Владивостока, пройдут завтра в столице Приморья
21:01
Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение
20:20
Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств
19:35
Правительство увеличит население ДФО
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировки
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

Спортивный праздник прошел для воспитанников пришкольных лагерей Владивостока

«Вперед – к олимпийским вершинам!»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

На стадионе гимназии № 2 во Владивостоке прошёл спортивный праздник «Вперёд – к олимпийским вершинам!» для ребят, отдыхающих в пришкольных оздоровительных лагерях Первореченского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Организовали праздник учителя физкультуры и волонтёры гимназии № 2. Участниками стали команды из 9 образовательных учреждений: № №10, 19, 38, 51, 67, 76, 82, гимназии № 2 и центра творчества «Надежда».

Ребята соревновались в умении «переправляться» в обручах, перекатывать мяч двумя руками на время, ловить мяч с высоты, прыгать в длину с места, передвигаться по гимнастической скамейке. А на станции «Песенной» команды дружно исполняли под музыку спортивные песни.

Судьи внимательно следили за прохождением всех этапов и заполняли маршрутные листы, которые были у каждой команды. По окончании соревнований подвели итоги. Победителями стала команда школы № 38, второе место заняли ребята из гимназии № 2, третье – из школы № 51. Все команды - участники соревнований - были награждены дипломами и памятными подарками.

Напомним, этим летом 10 000 ребят с 1 по 7 класс посещают пришкольные лагеря. Для школьников предусмотрено двухразовое питание и насыщенная развлекательная программа. Первая смена в лагерях уже успешно прошла. Вторая закончится 30 июня.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Луч» и «Шинник» сыграли в ничью
12:14, 29 июня 2017 «Луч» и «Шинник» сыграли в ничью

Счет - 1:1

Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017
10:57, 29 июня 2017 Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017

Португалия будет бороться за 3-е место

Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов
06:23, 29 июня 2017 Муниципальный лагерь «Солнечный луч» объединил на своей территории юных спортсменов

За лето здесь пройдет четыре смены

Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках
20:05, 28 июня 2017 Во Владивостоке пройдет краевое первенство по стритболу на колясках

Открытие соревнований - в 13 часов

У приморского автоспорта - мощный покровитель
10:28, 28 июня 2017 У приморского автоспорта - мощный покровитель

Востокцемент открывает новые возможности перед будущими звездами картинга

Приморские спортсмены одержали командную победу на отборочном турнире ДФО
18:50, 27 июня 2017 Приморские спортсмены одержали командную победу на отборочном турнире ДФО

Фоторепортаж РИА VladNews

В День города во Владивостоке можно спортивно провести выходные
16:45, 27 июня 2017 В День города во Владивостоке можно спортивно провести выходные

Футбольное поле СК «Чемпион» превратится в настоящий парк спорта