Дневник девушки: Я - в Ялте!

Мама троих детей Жанна Ивашкина ппрдолжает рассказывать о своем путешествии

Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о путешествии в Ялту.

"Дорогие девушки, сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями от путешествия по оздоровительным тропам Ялты. Сразу нужно отметить, что все тропы настолько ухоженные и удобные, что мы без проблем преодолевали путь с детьми. Вдоль троп всегда есть указатели и много скамеек, всегда можно отдохнуть, попить воды.

Первая наша тропа - Солнечная. Солнечная тропа знаменита среди туристов и, на мой взгляд, обязательна для посещения каждым отдыхающим. Почему? Она соединяет два знаменитейших места: Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо. В одну сторону можно прогуляться в тени вековых деревьев, любуясь потрясающими видами черноморского побережья, раскинувшегося вдоль Солнечной тропы. Обратно в центр Ялты интересно будет вернуться по морю на прогулочном катере. Подобный терренкур будет приятен людям любого возраста, поскольку тропа достаточно пологая и тенистая. В особо жаркие дни можно спуститься к ближайшему пляжу и искупаться, а затем продолжить маршрут.

На следующий день мы оправились на Боткинскую тропу, но получилось так, что обошли ещё Ставрикайскую, Штанеевскую и Тарактаршскую. Было очень здорово, я шла и восхищалась буквально каждым шагом, самое приятное, что в Ялте нет мошек, мух и комаров, иногда только на солнечных местах были зеленые ящерки. Мы шли по лесу, словно это было кино в 5-D, вертикальная реальность с чистым воздухом, который, как говорят экскурсоводы, в четыре раза чище, чем в операционной, мы поднялись выше облаков, усталость снимали в встречающихся водопадах. Человек здесь исцеляется не только телом, но и душой. А это залог скорого излечения от множества недугов".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.