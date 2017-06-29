Контакт с любимым смягчает боль женщины, - учение

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Израильские ученые в ходе исследования выяснили, как прикосновения возлюбленных влияют на уровень физической боли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Scientific Reports.

По словам специалистов, боль значительно уменьшалась, когда влюбленные держали друг друга за руки.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 22 гетеросексуальных пар в возрасте от 23 до 32 лет. Все добровольцы должны были заполнить анкету, чтобы определить уровень эмпатии. После этого, на предплечье представительниц слабого пола прикрепили термодатчики системы сенсорного тестирования, и попросили указать степень болевых ощущений.



На протяжении эксперимента некоторые пары вообще не касались друг друга, некоторые находились в разных помещениях, а остальные держались за руки. В это время женщины подвергались тепловой стимуляции при помощи предварительно закрепленных термодатчиков. Оказалось, что болевые ощущения значительно уменьшались, когда влюбленные держали друг друга за руки. При этом у них также и синхронизировался пульс. Эта гипотеза на данном этапе требует дополнительных испытаний, чтобы точно определить, как прикосновения влияют на снижение боли