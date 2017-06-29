В Приморье умер подросток во время тренировке

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 16-летний подросток занимался спортивным туризмом и являлся многократным чемпионом соревнований Дальневосточного уровня, призером чемпионата России по спортивному ориентированию. В марте 2017 года у несовершеннолетнего вывялено заболевание. То есть состояние его здоровья препятствовало дальнейшим занятиям в спортивной секции и участии в соревнованиях. Однако 17 июня 2017 года он был допущен к спортивным занятиям и при прохождении учебной тренировки от полученных нагрузок, наступила смерть.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.