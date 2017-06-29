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Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню

Суд признал злоумышленника виновным
Фото: РИА Новости / Александр Вильф Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

28-летний житель Уссурийска осужден за незаконную вырубку насаждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемый в октябре 2015 года приехал в село Ариадное Дальнереченского района в гости к родственникам. Увидев, что помещение бани пришло в негодность, он решил ее отремонтировать. С целью заготовки необходимого для строительства бруса, не имея разрешающих документов на заготовку древесины, фигурант прибыл в 44 квартал Пожигинского участкового лесничества. Реализуя преступный умысел, мужчина незаконно спилил девять деревьев ценной породы кедр, общим объемом 21,74 м3. Стволы деревьев он оставил на месте заготовки для просушки.

В апреле 2017 года, реализуя умысел на незаконную заготовку древесины, ранее спиленные хлысты кедра с помощью гусеничного трактора ДТ-75 фигурант вывез на лесозаготовительный склад. В ходе транспортировки древесины на трелевочных волоках площадью 2 гектара обвиняемый уничтожил подрост и молодняк ценных лесных культур.

Однако довести свой умысел до завершения злоумышленник не смог. Незаконно заготовленную древесину обнаружил участковый лесничий и сообщил о происшествии в межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский».

В результате розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который дал признательные показания.

Общий экологический ущерб, причиненный государству, превысил 276 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемым частично возмещено 250 тысяч рублей из общей суммы причиненного экологического ущерба.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также удовлетворил иск о взыскании с осужденного не выплаченной суммы причиненного экологического ущерба.

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