Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.

Inclusive Dance RPIMORYE станет частью программы международного фестиваля культуры и спорта «Лето на Русском»

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Принцип инклюзивности в танцах – это объединение в паре человека с инвалидностью и без нее. Как отмечает психологи, такое взаимодействие – самый прогрессивный способ психологической реабилитации людей с инвалидностью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

- Перед людьми, которые живут в достаточно закрытой системе, участие в таких мероприятиях – выход в другую вселенную, в яркий и открытый мир музыки, пластики, художественных образов, - объясняет глава оргкомитета Inclusive Dance RPIMORYE Юлия Барханова. – Мы несколько лет во Владивостоке реализуем программы помощи и поддержки инвалидов, а в этом году московский Центр Социокультурной Анимации «Одухотворение», который каждый год проводитмеждународный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, выступил с инициативой проведения региональных туров этого крупного события по всей России – и Приморье, естественно, активно включилось в этот прекрасный международный проект.

Inclusive Dance RPIMORYE пройдет в рамках масштабного международного фестиваля «Лето на Русском» - трехдневного праздника культуры, спорта и творчества. Помимо соревновательной части по направлениям «Танцевальная импровизация», «Спортивный бальный танец», «Народный танец», «Современный танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец», на фестивале пройдут мастер-классы и открытые уроки для людей с инвалидностью от ведущих специалистов России.

Принять участие смогут все желающие, предварительно подавшие заявку. Лауреаты фестиваля выступят на гала-концерте 9 июля, а потом будут представлять край на V международном танцевальном фестивале Inclusive Dance в Москве.