Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу 16:44, 29 июня Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов 16:28, 29 июня Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
17:56
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:56
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
17:56
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировке
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:06
Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке
14:54
Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города

«Почувствуй волны города!»
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

1 и 2 июля на верхней террасе кинотеатра «Океан» пройдет творческая ярмарка Creativespot. Этим мероприятием, стилистика которого навеяна морской тематикой, организаторы хотят выразить свое теплое отношение к родному городу.

Владивосток играет для проекта Creativespot особую роль: сегодня сообщество организует не только ярмарки, но и лекции для начинающих предпринимателей. За историю своего существования Creativespot нередко становилось со-организатором крупных городских праздников, а его участники — лауреатами молодежных премий городской администрации. Каждый год Creativespot традиционно проводит ярмарки, посвященные любимому городу.

«Слоган будущего мероприятия — «Почувствуй волны города!» — говорит и о морском «характере» Владивостока, и о его влиянии на каждого жителя, в том числе, на нас. В оформлении ярмарки мы используем океанские мотивы и городские пейзажи, а многие наши участники представят работы с символикой Владивостока. Приходя к нам, гости и сами почувствуют на себе волны праздничного настроения, света, звука, и, конечно, приятного общения», — рассказал руководитель сообщества Creativespot Виктор Лепский.

Своим настроением гости «Маркета у Океана» смогут поделиться в Creative Street Studio. В «уличной студии» можно с помощью профессиональных инструментов (струнные, клавишные, перкуссия и т.д) наиграть любые звуки. Полученные фрагменты будут каждые несколько минут сводиться в единую мелодию, которую услышат все участники ярмарки. Таким образом, на празднике в буквальном смысле «прозвучит» коллективное бессознательное.

Отметим, что для начинающих предпринимателей ярмарки Creativespot служат еще и площадкой, где они могут тесно пообщаться со своими покупателями и в дальнейшем скорректировать свою работу исходя из полученных советов и отзывов.

Мероприятия Creativespot неизменно вызывают интерес у жителей и гостей города и становятся важным событием в туристической жизни Владивостока. Особое внимание посетителей привлекает продукция, носящая ярко выраженный местный колорит: ручные чайки от мастерской LOARA, деревянные карты глубин от WoodenMap, дикоросы от бренда «Тайга внутри» и многое другое.

Напомним, что ярмарка «Маркет у Океана» состоится 1 и 2 июля на верхней террасе кинотеатра «Океан». Гостей здесь ждут интересные предложения от представителей творческого бизнеса из Владивостока и других городов, а также электронная музыка и фудкорт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:33, 29 июня 2017 В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев

Артист умер утром в больнице

Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:17, 29 июня 2017 Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля

Разработчики планируют представить свой проект на конкурсе идей для «Дальневосточного гектара»

Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин
16:15, 29 июня 2017 Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин

Торжественное собрание проходит в зале «Fesco-hall»

Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:06, 29 июня 2017 Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам

Тариф начнет действовать с 1 июля

Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:51, 29 июня 2017 Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми

Погода будет неустойчивой

Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:15, 29 июня 2017 Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке
15:06, 29 июня 2017 Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке

В результате гидравлических испытаний во Владивостоке в этом году выявлено 82 повреждения трубопроводов