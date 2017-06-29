Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки

Девочки получили серьезные травмы

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В прокуратуру Находки поступило обращение по факту неоказания медицинской помощи двум девочкам, пострадавшим от нападения собаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Известно, что пострадавших девочек своими силами экстренно доставили в приемный покой больница в п. Врангель, где медицинские работники отказались помочь, так как в учреждении отсутствовали врачи узкой практики. Пострадавшим предложили проехать в больницу города Находки.

В настоящее время прокуратура по данному делу проводит проверку.