Как развлекались владивостокцы весь год

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в 2016 году "во Владивостоке было организовано и проведено более 100 городских и районных культурно-массовых мероприятий.

Праздники

В рамках цикла «Пою моё Отечество» прошел городской праздник, посвященный Дню защитника Отечества, организован Офицерский бал. Проведена концертная программа, выставка боевой техники и показательные выступления воинских подразделений на площади Борцов революции.

В период проведения праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во Владивостоке функционировали 26 локальных площадок в различных районах города. Было организовано шествие «Бессмертный полк», на площади Борцов революции состоялось праздничное мероприятие «Весна Победы». Для ветеранов войны и тружеников тыла был проведен торжественный прием с концертной программой.

В ходе празднования 156-летия города состоялось торжественное собрание с концертной программой, а также праздничное шествие горожан, дневная и вечерняя концертные программы, работали десятки локальных площадок.

В июле 2016 года во Владивостоке был впервые организован и проведен песенный фестиваль имени В. Высоцкого «Парус». Гала- концерт фестиваля с большим успехом прошел на Спортивной набережной.

В конце августа на острове Русский впервые был проведен фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость». Окунуться в эпоху Средневековья, посмотреть зрелищные рыцарские бои, ознакомиться с выставкой оружия и демонстрацией народных ремесел смогло более 5 000 человек.

В сентябре 2016 года впервые был проведен «Фестиваль леопарда» на Леопардовой набережной. Состоялось торжественное открытие набережной, организована концертно-развлекательная программа.

В рамках подготовки к встрече Нового 2017 года в разных районах города были установлены и украшены 8 новогодних елей. Для детей города было организовано праздничное новогоднее театрализованное поздравление «Ёлка главы города» на Приморской сцене Мариинского театра с показом балета «Щелкунчик».

Все крупные городские праздники сопровождались праздничными фейерверками.

Памятники

В рамках работы по охране, сохранению и популяризации историко-культурного наследия отреставрированы памятники танковой колонне «Приморский комсомолец» и Герою СССР Олегу Кошевому, а также бюст Герою СССР Лизе Чайкиной».

Изготовлена и установлена информационная надпись на памятнике рабочим и служащим завода «Металлист», отдавшим жизнь в боях за Родину в 1941-1945 гг.

С целью увековечения памяти Почетных граждан города Владивостока установлены мемориальные доски в честь Юлии Анатольевны Агронской и Константина Фёдоровича Кравченко.

Библиотеки и дополнительное образование

В 2016 году, без преувеличения, в новую жизнь вступила «Владивостокская централизованная библиотечная система» (ВЦБС), которая объединяет 22 муниципальные библиотеки. Были полностью отремонтированы и оснащены современным компьютерным и библиотечным оборудованием муниципальные библиотеки № 1 (ул. Светланская, 55), ориентированная на молодежную аудиторию (она уже широко известна под названием «Бук»), и № 2 (ул. Чичерина, 10) – она сегодня является единственным учреждением культуры в пос. Трудовое.

Большой популярностью в 2016 году пользовались новые библиотечные проекты. Это «Вечерняя библиотека», когда благодаря продлению работы ряда библиотек до 22 часов более 50 вечерних лекций-встреч посетило 2 250 человек, и «Открытая библиотека», в рамках которой в городских скверах и на площадях читателями стали 1 165 человек.

Во Владивостоке сегодня работают 10 муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств. В них обучаются 3 670 детей.

Для выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в детских школах искусств в 2016 году были проведены конкурсы юных музыкантов-исполнителей, музыкальные фестивали, олимпиады юных художников, конкурсы-выставки работ художественного и декоративно-прикладного творчества. В них приняли участие порядка тысячи ребят, лауреатами стали 93 из них. 48 выпускников, закончивших обучение с отличием, были награждены нагрудными знаками «Золотая лира». Стипендией города Владивостока награждены 25 самых талантливых учащихся и 3 творческих коллектива

Творческие коллективы детских школ искусств Владивостока приняли активное участие в международных творческих конкурсах, фестивалях олимпиадах. Они завоевали на них четыре лауреатских звания, две первые премии, золотую и серебряную медали.

Многие владивостокцы и гости города отметили проведение работ по сохранению и развитию для современного использования объекта культурного наследия, являющегося памятником истории и культуры – это «Доходный дом Демби» по адресу: Океанский проспект, 9. В рамках празднования Дня города здесь состоялось открытие первых трех выставочных залов галереи «Артэтаж», в которых в 2016 году уже прошло 7 интересных городских выставок. В этом здании проведены ремонт помещений под выставочные залы, реставрация и восстановление лепного декора, монтаж систем охранной и пожарной сигнализации. Поставлены также комплектующие материалы к музейно-выставочному оборудованию, приобретена и внедрена автоматизированная музейная информационная система КАМИС, закуплена необходимая мебель.

«Словом, Владивосток – кстати, именно по инициативе главы нашего города Игоря Сергеевича Пушкарёва – приобрел оригинальный и важный культурный объект, который становится точкой притяжения многих жителей и гостей нашего города," - резюмировал Константин Межонов свой доклад о культуре во Владивостоке в 2016 году.