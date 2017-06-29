Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы

Преступники пытались скрыть следы преступления

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Трое жителей Спасска-Дальнего обвиняются в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК России.

Установлено, что в марте 2017, находясь в квартире одного из домов города Спасск-Дальний Приморского края, трое жителей в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с силой нанесли множественные удары руками и ногами в область головы и тела ранее знакомого им мужчины. В целях инсценировки травмирования поездом обвиняемые положили тело потерпевшего на железнодорожные рельсы.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.