Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин 16:15, 29 июня Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин (Фото)
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы 16:07, 29 июня Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми 15:51, 29 июня Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
16:25
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
16:25
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
16:25
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:06
Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке
14:54
Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
14:17
Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока
14:16
Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?
14:06
Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа
14:00
В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
13:54
Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни Фото
13:43
СУ СК РФ по Приморью напоминает родителям об опасном для детей периоде
13:32
В Приморском океанариуме погиб скат-орляк
13:25
В Приморье появится корейский гольф-клуб
13:21
Джип протаранил баню в Находке Фото
13:18
Евро взял политику на повышение
13:10
Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса Видео
13:05
В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс
12:58
Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей
12:47
В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП
12:36
Во Владивостоке стало больше ИП и меньше безработных
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы

Преступники пытались скрыть следы преступления
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Трое жителей Спасска-Дальнего обвиняются в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК России.

Установлено, что в марте 2017, находясь в квартире одного из домов города Спасск-Дальний Приморского края, трое жителей в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с силой нанесли множественные удары руками и ногами в область головы и тела ранее знакомого им мужчины. В целях инсценировки травмирования поездом обвиняемые положили тело потерпевшего на железнодорожные рельсы.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:29, 29 июня 2017 Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье

Женщинам грозит лишение свободы на срок до семи лет

Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:18, 29 июня 2017 Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье

Женщине грозит наказание

Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:54, 29 июня 2017 Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода

Расследование уголовного дела завершено

Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:43, 29 июня 2017 Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев

Возбуждено уголовное дело

Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:32, 29 июня 2017 Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье

По данному факту был возбуждено уголовное дело

Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни
13:54, 29 июня 2017 Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни

Инцидент лишний раз напомнил водителям о необходимости проверять гайки

В Приморском океанариуме погиб скат-орляк
13:32, 29 июня 2017 В Приморском океанариуме погиб скат-орляк

У животного произошло кровоизлияние в мозг