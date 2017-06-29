Как живется молодежи во Владивостоке

И. о. главы города выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он сообщил о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году, как живется молодежи - и чем ей заняться в приморской столице. Так, Константин Межонов рассказал:

- В рамках акции «Георгиевская ленточка» силами волонтеров жителям и гостям Владивостока были вручены 30 тысяч таких ленточек, а также листовок с информацией об истории ее появления. А в преддверии Дня Победы, с 6 по 8 мая 2016 года свыше 100 студентов и курсантов Владивостока в течение трех дней несли «Вахту памяти», чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Тысячи молодых людей в общей колонне из 35 тысяч человек стали 9 мая 2016 года участниками акции «Бессмертный полк» и прошли по центральной улице города с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. А 22 июня более 600 молодых людей прошли в памятном шествии со свечами, приуроченном к 75-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

С большим успехом в 2016 году во Владивостоке прошли массовые городские праздники: «День молодежи», международный музыкальный фестиваль «V-ROX», карнавал «День тигра», «Фестиваль моря», «День бойца студенческих отрядов». В них участвовали более 72 тысяч человек.

«Стартапом» большинства программ по праву можно назвать завоевавший большую популярность городской конкурс «Молодежная инициатива». В его рамках в 2016 году денежные средства в размере 110 тысяч рублей получили пять руководителей социально значимых проектов, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности города и интересы молодых горожан: «Библионочь», «Школьная лига по игре «Что? Где? Когда?», «Живые истории», фестиваль светового искусства «Пуск», «Клуб технического творчества «Владивосток».

При этом администрацией Владивостока применяется действенный механизм мотивации и поддержки талантливой и инициативной молодежи, стимулирующий к активному продолжению деятельности и самореализации на благо города. Это премия «Есть за что!» и знак «Молодежный вектор».

В 2016 году знак «Молодежный вектор» и денежное поощрение в сумме 25 тысяч рублей получили 25 лучших представителей молодежи за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока. А 10 молодых владивостокцев стали лауреатами премии «Есть за что!» и получили денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей за реализацию значимых и масштабных проектов, внесших вклад в развитие города.

Постоянно возрастающей популярностью у школьников Владивостока пользуется КВН. И если в 2014 году в фестивале открытия сезона КВН в городе приняли участие 15 команд, то в 2016 году их стало уже 30. Помимо этого, в ходе летних школьных каникул в 2016 году была проведена профильная смена «Звезды КВН».

В целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни, развитие волонтёрской деятельности, организацию досуга, продолжал свою работу МКУ «Молодежный ресурсный центр». В 2016 году его сотрудниками проведено 897 мероприятий, в которых приняли участие 23 717 детей и подростков. Профилактической работой охвачено 145 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики.

Благодаря поддержке администрации города в развитии движения студенческих отрядов, прослеживается положительная динамика их качественного и количественного роста. По итогам летнего трудового семестра 2016 года общая численность бойцов студенческих отрядов Владивостока составила 1 300 человек.