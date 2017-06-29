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Общество

За 5 месяцев россияне потратили на иномарки 650 млрд рублей

Лидером по выручке на российском рынке является японская Toyota
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 июня , РИА Vladnews.

Специалисты выяснили, что  за пять месяцев 2017 россияне потратили на покупку иномарок 650 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на Автостат.

Лидером по выручке на российском рынке является японская Toyota, которая от продажи новых легковых автомобилей получила 80 млрд рублей – на 5% меньше, чем годом ранее. Вторая строчка в этом рейтинге принадлежит корейской KIA (74 млрд руб.; +32%). Третье место среди иностранных брендов занимает немецкий Mercedes-Benz, которому удалось заработать 60 млрд рублей (-8%). В пятерку лидеров здесь же попадают корейский Hyundai (58 млрд руб.; +18%) и немецкий BMW (44 млрд руб.; +8%).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», на долю иномарок в общем объеме выручки на российском рынке приходится 90%. Соответственно, оставшиеся 10% - это выручка от продаж автомобилей отечественных марок, что эквивалентно 67 млрд рублей (+12%).

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