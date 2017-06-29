Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели

Температурный фон существенно не измениться

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В пятницу, 30 июня, в отельных районах Приморья сохранятся кратковременные дожди, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В северной половине края интенсивность осадков увеличится, местами возможны сильные дожди и грозы. Температурный фон существенно не измениться.

Во Владивостоке сегодня облачно, утром местами морось. Туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

До конца рабочей недели в краевом центре сохранится преимущественно облачная погода, туман и морось, ослабевающие днем. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +13…+15°C, днем +17…+20°C.