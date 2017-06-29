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Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, в 2016 году 76 молодых специалистов (на 46% больше чем в 2015-м) стали участниками муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» и пришли на работу в школы города. Всем нуждающимся в служебном жилье оно было предоставлено. Также Константин Межонов рассказал о состоянии сферы образования во Владивостоке:

"Первая ступень образования во Владивостоке – дошкольное образование, - отметил Константин Межонов. - Открытость системы дошкольного образования Владивостока обеспечена подключением всех детских садов к автоматизированной информационной системе «Электронная школа Приморья». Благодаря этому обеспечены возможность подавать в электронном виде заявления о постановке на учёт для приема детей в детские сады и прозрачность при распределении мест в них.

В 2016 году во Владивостоке все дети 3-7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах. Также проведено комплектование 45 групп для детей от 2 до 3 лет и одной группы для детей от 1,5 до 2 лет.

Функционируют также 11 групп кратковременного пребывания детей на 220 мест с целью их адаптации к поступлению в детский сад.

Для детей-инвалидов созданы 6 групп, в которых организована специальная коррекционно-развивающая среда, обеспечивающая адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, а также коррекцию нарушений их развития, социальную адаптацию

В 2016 году в сфере образования Владивостока была продолжена реализация инновационных проектов. В результате третий год подряд гимназия №1 входит в рейтинг «ТОП-500 лучших школ России», показывающих высокие образовательные результаты.

Шести образовательным организациям Владивостока присвоен статус региональной инновационной площадки. Это МБОУ НОШ №10, МБОУ «Центр образования №28», МБДОУ №№ 3, 125, 152, МБОУ ДО «Подросток»). Еще трем – статус региональной экспериментальной площадки (МБОУ «Гимназия № 1, МБОУ «Лицей № 3», МБОУ СОШ № 6).

Двенадцать общеобразовательных организаций на конкурсной основе получили грант главы города в размере 700 тысяч-миллиона рублей для внедрения и распространения инновационных проектов, направленных на создание новой образовательной практики, стимулирование профессионального роста педагогических работников.

В 2016 году при высокой активности и массовости проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе, который проводился по 19 предметам, приняли участие 20 427 учащихся 4-11 классов, что на 41% больше чем в 2015 году. В муниципальном этапе олимпиады участвовали 2 487 учащихся по 15 предметам, 216 из них стали победителями и призерами.

Важное направление воспитательной работы – это формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственной культуры. Патриотическое воспитание реализуется во Владивостоке через различные формы работы: обновление и создание музейных экспозиций, гражданско-патриотические акции «Ветеранский альбом», «Я – гражданин России», «День призывника», «Посылка солдату», «Живая связь времён», «Армейский калейдоскоп»; фестивали и конкурсы патриотической песни, театрального искусства, конкурсы рисунков, фотографий, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, организация спортивных соревнований.

В рамках акции «Часовой у Знамени Победы» в 40 общеобразовательных школ Советом ветеранов были переданы копии Знамени Победы.

Летом была проведена большая работа по организации детского оздоровительного отдыха: на базе 91 муниципальной образовательной организации работали 192 лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием, в которых отдохнули 10 190 детей.

В 2016 году был открыт пришкольный стадион школы № 77. В настоящее время при школах Владивостока функционируют 26 таких стадионов и 13 спортивных площадок (их имеют 49 % городских общеобразовательных организаций), а также 19 хоккейных коробок и 8 плавательных бассейнов".

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