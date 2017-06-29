Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города

Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В пятницу и субботу, 30 июня и 1 июля, ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет – в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 157-летию города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа, подготовленная администрацией краевого центра.

1 июля самым массовым и зрелищным мероприятием станет театрализованное шествие горожан по улице Светланской. Сразу после шествия на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки для детей и взрослых, состоится праздничный концерт – со сцены прозвучат песни о Владивостоке.

Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна.

Яркой точкой празднования Дня города 1 июля станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

Напомним, творческие мероприятия, посвящённые Дню города, состоятся также в скверах, на Спортивной набережной и в парке Минного городка Владивостока 30 июня, 1 и 2 июля. Всего будет задействовано порядка 15 площадок.