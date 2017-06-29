Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу 16:44, 29 июня Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов 16:28, 29 июня Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
17:56
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:56
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
17:56
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировке
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:06
Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке
14:54
Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, комфорт и безопасность горожан обошлись городскому бюджету в 504 миллиона рублей:

"В бюджете Владивостока на 2016 год на коммунальное хозяйство, мероприятия в топливно-энергетической области и уличное освещение в 2016 году было предусмотрено 504,4 миллиона рублей, из которых реализовано 99,9%.

«Главный итог минувшего года – обеспечение во Владивостоке стабильного, безаварийного теплоснабжения в ходе отопительных сезонов 2015-2016 и 2016-2017 годов. Этому способствовала четкая координация действий теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии со стороны организованного при администрации города штаба по подготовке к отопительному сезону,» - отметил Константин Межонов.

В 2016 году была произведена реконструкция 932,5 метра тепловой сети в районе улиц Калинина, Нерчинской, Партизанского проспекта. Это повысило надежность и улучшило качество теплоснабжения в 36 жилых домах и на пяти объектах социального назначения.

Выполнена и направлена на утверждение в Минэнерго актуализированная схема теплоснабжения Владивостока на период до 2031 года (актуализация на 2017 год).

Количество обслуживаемых МУПВ «ВПЭС» светильников в 2014 году составляло 25 037 штук, в 2015 году – 29 739 штук, а в 2016 году – 40 680 штук. Доля освещенных улиц Владивостока, с учетом строительства новых объектов наружного освещения, в 2014 году составляла 53%, в 2015 году – 61,76%, в 2016 году – 86,79%.

Произведены работы по реконструкция сети наружного освещения ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на о. Русский. Содержались в рабочем эксплуатационном состоянии фонтаны на территории города, а также комплекс водопадов и искусственных водоемов на о. Русский.

В 2016 году по графику памятных дат было в непрерывном режиме обеспечено газоснабжение «Вечного огня» на Мемориальном комплексе «Боевая слава ТОФ» и у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

В целях социальной поддержки жителей островных и прибрежных территорий была организована доставка угля населению островов Русский, Попова, Рейнеке и села Береговое в количестве 1 623,6 тонн. По пожеланиям жителей острова Попова здесь в 2016 году открыта общественная баня. Режим ее работы, утвержденный администрацией Владивостока, полностью покрыл потребность населения в данной услуге. На посещение этой бани установлен льготный тариф в размере 100 рублей".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:44, 29 июня 2017 Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Максим Орешкин рассказал, что девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в СП Владивосток, - с участием китайского капитала

«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города
16:39, 29 июня 2017 «Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города

«Почувствуй волны города!»

В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:33, 29 июня 2017 В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев

Артист умер утром в больнице

Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:17, 29 июня 2017 Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля

Разработчики планируют представить свой проект на конкурсе идей для «Дальневосточного гектара»

Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин
16:15, 29 июня 2017 Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин

Торжественное собрание проходит в зале «Fesco-hall»

Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:06, 29 июня 2017 Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам

Тариф начнет действовать с 1 июля

Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:51, 29 июня 2017 Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми

Погода будет неустойчивой