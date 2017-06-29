Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, комфорт и безопасность горожан обошлись городскому бюджету в 504 миллиона рублей:

"В бюджете Владивостока на 2016 год на коммунальное хозяйство, мероприятия в топливно-энергетической области и уличное освещение в 2016 году было предусмотрено 504,4 миллиона рублей, из которых реализовано 99,9%.

«Главный итог минувшего года – обеспечение во Владивостоке стабильного, безаварийного теплоснабжения в ходе отопительных сезонов 2015-2016 и 2016-2017 годов. Этому способствовала четкая координация действий теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии со стороны организованного при администрации города штаба по подготовке к отопительному сезону,» - отметил Константин Межонов.

В 2016 году была произведена реконструкция 932,5 метра тепловой сети в районе улиц Калинина, Нерчинской, Партизанского проспекта. Это повысило надежность и улучшило качество теплоснабжения в 36 жилых домах и на пяти объектах социального назначения.

Выполнена и направлена на утверждение в Минэнерго актуализированная схема теплоснабжения Владивостока на период до 2031 года (актуализация на 2017 год).

Количество обслуживаемых МУПВ «ВПЭС» светильников в 2014 году составляло 25 037 штук, в 2015 году – 29 739 штук, а в 2016 году – 40 680 штук. Доля освещенных улиц Владивостока, с учетом строительства новых объектов наружного освещения, в 2014 году составляла 53%, в 2015 году – 61,76%, в 2016 году – 86,79%.

Произведены работы по реконструкция сети наружного освещения ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на о. Русский. Содержались в рабочем эксплуатационном состоянии фонтаны на территории города, а также комплекс водопадов и искусственных водоемов на о. Русский.

В 2016 году по графику памятных дат было в непрерывном режиме обеспечено газоснабжение «Вечного огня» на Мемориальном комплексе «Боевая слава ТОФ» и у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

В целях социальной поддержки жителей островных и прибрежных территорий была организована доставка угля населению островов Русский, Попова, Рейнеке и села Береговое в количестве 1 623,6 тонн. По пожеланиям жителей острова Попова здесь в 2016 году открыта общественная баня. Режим ее работы, утвержденный администрацией Владивостока, полностью покрыл потребность населения в данной услуге. На посещение этой бани установлен льготный тариф в размере 100 рублей".