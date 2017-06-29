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Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов

Город славится своими фестивалями
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Владивосток вошел в рейтинг самых тусовочных и веселых городом. сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТурСтат. Рейтинг тусовочных городов составлен по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов.

Девятую строчку хит-парада заняла Приморская столица в рейтинге самых тусовочных и веселых городов. Во Владивостоке 1 — 2 июля 2017 года празднуют День города, а 4 — 6 августа пройдет музыкальный фестиваль V-ROX, где куратор — Илья Лагутенко, солист группы «Мумий Тролль».

Топ-10: Cамые Тусовочные Города России:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Сочи
  4. Ялта
  5. Казань
  6. Геленджик
  7. Калининград
  8. Екатеринбург
  9. Владивосток
  10. Анапа

Стоит отметить, что не только этими мероприятиями так знаменит Владивосток. Не так давно острове Русский состоялся Медиасаммит 2017, который посетили посетили 3,6 тысячи человек. С каждым годом все больше журналистов и экспертов принимают участие в саммите, где разрабатываются новые проекты, которые далее реализуются на Дальнем Востоке.

В сентябре на острове Русский пройдет ВЭФ-2017, в котором примут участие делегации из 24 стран

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