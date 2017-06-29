Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов

Владивосток вошел в рейтинг самых тусовочных и веселых городом. сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТурСтат. Рейтинг тусовочных городов составлен по результатам анализа предложений летних уличных фестивалей и концертов.
Девятую строчку хит-парада заняла Приморская столица в рейтинге самых тусовочных и веселых городов. Во Владивостоке 1 — 2 июля 2017 года празднуют День города, а 4 — 6 августа пройдет музыкальный фестиваль V-ROX, где куратор — Илья Лагутенко, солист группы «Мумий Тролль».
Топ-10: Cамые Тусовочные Города России:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Ялта
- Казань
- Геленджик
- Калининград
- Екатеринбург
- Владивосток
- Анапа
Стоит отметить, что не только этими мероприятиями так знаменит Владивосток. Не так давно острове Русский состоялся Медиасаммит 2017, который посетили посетили 3,6 тысячи человек. С каждым годом все больше журналистов и экспертов принимают участие в саммите, где разрабатываются новые проекты, которые далее реализуются на Дальнем Востоке.
В сентябре на острове Русский пройдет ВЭФ-2017, в котором примут участие делегации из 24 стран.