Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, как сообщил Межонов, .

"Администрация Владивостока предоставляет в электронной форме 47 социально-значимых услуг из 80, находящихся сегодня в реестре муниципальных услуг, - рассказал он. - В основном – в жилищной сфере, имущественно-земельных отношениях, градостроительстве и архитектуре, а также образовании.

По итогам года к единой защищенной сети передачи данных во Владивостоке подключены все детсады, 41 школа и все органы администрации города.

Продолжалось также развитие системы информирования и оповещения населения о ЧС. За год было установлено 5 новых узлов оповещения по 4 громкоговорителя каждый; проведены работы по сопряжению городской системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО), включающей 46 сирен и 57 громкоговорителей.

Ещё в 18 общественных местах Владивостока установлены системы видеонаблюдения: в скверах Гайдамакский, Жариковский и в районе дома №24 по улице Посьетской, а также на основные дорожные перекрестки – от центра города до проспекта Красного знамени, Второй Речки, Луговой, Борисенко, 40 лет ВЛКСМ, Калинина. Общее число видеокамер составило 240".