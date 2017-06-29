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Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Как сообщил Межонов, шесть ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие во Владивостоке, в 2016 году улучшили свои жилищные условия.

"К 31 декабря прошлого года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях во Владивостоке состояло 6 213 семей, - рассказал и.о. главы города. - Предоставлено 86 жилых помещений по договорам социального найма, из них 31 семье в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ВГО» (в новых жилых домах на улицах Порт-Артурская и Карла Маркса).

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» 157 семей получили социальные выплаты на сумму 139 134 076 рублей, в том числе 43 777 407 рублей – за счет средств городского бюджета; 109 семей признано участниками подпрограммы. Был сформирован список из 122 семей, изъявивших желание получить выплату в 2017 году.

В списке граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса по Владивостоку, значится 4 224 гражданина. 599 из них заключили договоры участия в долевом строительстве, в том числе 442 договора с привлечением ипотечных средств".

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