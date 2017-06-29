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«Объектив «Владивостока» представит фотограф Алексей Воронин в центре современного искусства «Артэтаж»

Вход свободный
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 30 июня, в центре современного искусства «Артжэтаж» (Океанский проспект, 9) представят «Объектив «Владивостока», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Торжественная церемония открытия персональной выставки фотографа Алексея Воронина состоится в 16:30.

Портреты, пейзажи, жанровые зарисовки – всего 40 работ, посвящённых любимому городу, – увидят посетители выставки. Как отметил Алексей Воронин, все фотографии сделаны с 2013 года - во время работы фотокорреспондентом в газете «Владивосток».

Выставка «Объектив «Владивостока» посвящена сразу двум событиям – 157-летию нашего города и 28-летию газеты «Владивосток».

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Объектив «Владивостока» жителей и гостей города. Вход свободный.

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