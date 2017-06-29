Завтра во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Прием будет осуществляться по предварительной записи и в порядке «живой» очереди

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Завтра, 30 июня, во Владивостоке состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организатор – общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».

Единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдет в формате дня открытых дверей на базе общественных приемных, отделений многофункционального центра «Мои документы», центров бесплатной юридической помощи Ассоциации и юридических клиник при вузах.

Практикующие адвокаты, специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю ответят на вопросы и окажут бесплатную юридическую помощь всем жителям и гостям города, а будущие юристы (студенты вузов Владивостока) под руководством преподавателей помогут подготовить письменные документы.

Прием будет осуществляться по предварительной записи и в порядке «живой» очереди. С графиком приема можно ознакомиться в прикрепленном документе.