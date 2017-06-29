Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Максим Орешкин рассказал, что девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в СП Владивосток, - с участием китайского капитала

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сотрудничество с китайским бизнесом приведет к инвестициям в инфраструктуру и созданию рабочих мест в ДФО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Сотрудничество с бизнесом КНР - это строительство новых предприятий, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру территорий", - заявил он.

- Только в Приморском крае работает 208 предприятий с инвестициями КНР (по данным за первый квартал текущего года), - сказал Максим Орешкин. - Среди наиболее крупных проектов - зона экономического сотрудничества "Уссурийск-Канцзи" и зона торгово-экономического сотрудничества "Хуаюй".

Он добавил, что среди резидентов дальневосточных ТОР - восемь компаний с участием китайского капитала, которые инвестируют в строительство производств около 137 млрд рублей. Кроме того, девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в свободном порте Владивосток, - с участием китайского капитала.

Министр подчеркнул, что запущен ряд инфраструктурных проектов, которые повысят привлекательность Дальнего Востока для китайских инвесторов, - строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дунин и железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян.