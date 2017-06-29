Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу 16:44, 29 июня Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов 16:28, 29 июня Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
17:56
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:56
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
17:56
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировке
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:06
Очередное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону состоялось во Владивостоке
14:54
Владивостокский гонщик ответит в суде за смерть пешехода
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу

Максим Орешкин рассказал, что девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в СП Владивосток, - с участием китайского капитала
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сотрудничество с китайским бизнесом приведет к инвестициям в инфраструктуру и созданию рабочих мест в ДФО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Сотрудничество с бизнесом КНР - это строительство новых предприятий, создание рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру территорий", - заявил он.

- Только в Приморском крае работает 208 предприятий с инвестициями КНР (по данным за первый квартал текущего года), - сказал Максим Орешкин. - Среди наиболее крупных проектов - зона экономического сотрудничества "Уссурийск-Канцзи" и зона торгово-экономического сотрудничества "Хуаюй".

Он добавил, что среди резидентов дальневосточных ТОР - восемь компаний с участием китайского капитала, которые инвестируют в строительство производств около 137 млрд рублей. Кроме того, девять из 20 иностранных компаний, подавших заявки на реализацию проектов в свободном порте Владивосток, - с участием китайского капитала.

Министр подчеркнул, что запущен ряд инфраструктурных проектов, которые повысят привлекательность Дальнего Востока для китайских инвесторов, - строительство автомобильного мостового перехода Полтавка-Дунин и железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города
16:39, 29 июня 2017 «Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города

«Почувствуй волны города!»

В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:33, 29 июня 2017 В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев

Артист умер утром в больнице

Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:17, 29 июня 2017 Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля

Разработчики планируют представить свой проект на конкурсе идей для «Дальневосточного гектара»

Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин
16:15, 29 июня 2017 Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин

Торжественное собрание проходит в зале «Fesco-hall»

Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:06, 29 июня 2017 Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам

Тариф начнет действовать с 1 июля

Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:51, 29 июня 2017 Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми

Погода будет неустойчивой

Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
15:15, 29 июня 2017 Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года