Правительство увеличит население ДФО

Утверждена концепция демографического развития макрорегиона

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В правительстве РФ утверждена разработанная Минвостоком концепция дальневосточной демографической политики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минвостокразвития пояснил, что главная задача концепции - кардинальным образом изменить демографическую ситуацию на Дальнем Востоке: обеспечить снижение смертности и сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, а также привлечение в регион молодых специалистов.

Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа. Так, к 2020 году ожидается стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году – ее увеличение до 6,5 млн человек.

Александр Галушка подчеркнул, что концепция предполагает целый комплекс мер поддержки молодых семей, желающих связать свою жизнь с Дальним Востоком. Так, на первом этапе планируется ввести дополнительные меры поддержки при рождении в семьях первого ребенка, а также стимулировать рождение второго и третьего ребенка. В частности, планируется развивать региональные системы предоставления пособий при рождении детей, а также ввести налоговые льготы на ребенка для многодетных семей. Изменения коснутся и регионального материнского капитала – согласно концепции, планируется расширить направления его использования.

Кроме того, будут разработаны пилотные программы для улучшения жилищных условий семей при рождении детей, в том числе, с использованием механизмов социальной ипотеки, индивидуального жилищного строительства и многих других.

Для привлечения в регион молодых кадров планируется принять целый комплекс мер по организации образовательной миграции в вузы, расположенные на Дальнем Востоке, из других регионов России. Сохранять молодые кадры позволят и программы поддержки профессионального образования, поддержки молодых квалифицированных специалистов и поддержки молодых семей.

Еще один важный блок - создание дополнительных условий для переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников-старообрядцев, в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства.

Большая роль в концепции также отведена профилактике различных заболеваний и популяризации на Дальнем Востоке здорового образа жизни.

Для финансирования мероприятий в сфере демографической политики будет создан фонд «Будущие поколения Дальнего Востока».

По оценке специалистов Минвостокразвития, к 2025 году население Дальнего Востока увеличится до 6,5 млн человек. Это произойдет за счет естественного и миграционного прироста, привлечения на постоянное место жительства жителей других регионов страны, а также соотечественников, проживающих за рубежом.

По поручению Дмитрия Медведева, Минвосток совместно с профильными ведомствами в течение трёх месяцев разработает дорожную карту, включающую полный перечень мероприятий по реализации демографической концепции.