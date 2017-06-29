Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам

Тариф начнет действовать с 1 июля

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Жители Владивостока, Артема и Партизанска за тепло и горячую воду с 1 июля будут платить по новым тарифам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «Дальневосточная генерирующая компания» начнут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам. Напомним, тарифы утверждаются департаментом по тарифам Приморского края сроком на полгода, период действия – с 1 июля до 31 декабря 2017 года.

Таким образом, тариф на услуги отопления для потребителей энергокомпании во Владивостоке, Артеме и Партизанске составит 2149 рублей 28 копеек с учетом НДС. А на услуги горячего водоснабжения для жителей Владивостока – 152 рубля 55 копеек, Артема – 123 рубля 3 копейки, Партизанска – 137 рублей 33 копейки (все цифры приведены с учетом НДС).

В том числе увеличился тариф и на компонент на теплоноситель, с 1 июля 2017 года во Владивостоке он установлен размере 32 рублей, 84 копеек за кубический метр, в Артеме - 3 рубля 32 копейки за кубический метр, в Партизанске - 17 рублей 62 копейки за кубический метр (все цифры приведены с учетом НДС).