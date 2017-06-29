Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока

И. о. главы города выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Так, он сообщил, что администрация города продолжает работать над улучшением облика города и комфортом для его жителей и гостей.

"Для развития туристическо-рекреационного потенциала острова Русский полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу специалистами администрации Владивостока были разработаны и направлены предложения о необходимости реализации следующих проектов в условиях ТОР, - рассказал Константин Межонов:

- Выставочный комплекс «Влад-Экспо»;

- Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс (центр досуга студентов);

- Муниципальная жилая застройка в районе поселка Канал полуострова Саперный;

- Городской парк культуры и отдыха;

- Историко-культурный рекреационно-туристический комплекс на базе памятника федерального значения «Владивостокская крепость;

- Развитие общественных пространств, включая возведение аквапарка;

- Дальневосточный парк природы;

- Строительство мостов – с материка на остров Елены, через Канал на остров Русский и через бухту Новик;

- Развитие дорожной сети острова.

Все эти предложения администрации Владивостока направлены главе Минвостокразвития Галушке в целях подготовки и утверждения концепции развития острова Русский. Их с полным основанием можно отнести к глобальным проектам Владивостокского ГО.

Внутригородская среда. Специалистами администрации города продолжалась работа в рамках реализации проекта «Берег здоровья». Часть этапа включает в себя зону отдыха «Моргородок» («Приморский бульвар») - в границах территории от ж/д станции «Моргородок» до Рыбзавода на Второй Речке. Территорию планируется разбить на зоны отдыха по функциям: развлекательная, спортивная, оздоровительная. Для каждой их зон будет предусмотрена собственная автостоянка.

А в рамках особо важного поручения главы города Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарёва был разработан проект концессионного соглашения по созданию (реконструкции) «Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом микрорайоне Снеговая Падь».

Согласовано также архитектурное решение по оформлению подпорной стены «Рождение нового города» в районе Партизанского проспекта, 44 (ост. Инструментальный завод).

В районе жилого микрорайона по улице Басаргина оформлена в муниципальную собственность и облагорожена территория протяжённостью около километра, получившая название «Леопардовая Набережная».

Специалисты администрации города также приняли активное участие в установлении границ нового сквера в районе дома №116 по улице Кирова. По желаниям жителей района, главными из которых были сохранение зеленой зоны и ручья, в проект вошли идеи строительства площадок для спорта, развлечений и отдыха, устройство пешеходных и беговых дорожек, экологическая тропа.

В рамках подготовки к ВЭФ-2016 был разработан проект мемориального комплекса В.С. Ощепкову, в который, помимо памятника, также входит скульптура двух тигрят и японская арка, символизирующая дружбу России и Японии.

В рамках развития международного сотрудничества согласованы также эскиз и место размещения памятника вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину.

В рамках развития инженерной инфраструктуры проверено и утверждено 168 проектов сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе проект электроснабжения земельных участков, предоставленных для многодетных семей в районе улицы Курильская.

Были заключены контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения 115 первоочередных земельных участков, в том числе в районах улиц Курильской, Ломаной, Анучинской, с/т «Лиман». Срок завершения работ перенесен на 2018 год".