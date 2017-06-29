Напиток полезен, как и йогурт

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Сингапурские ученые создали лечебное пиво для тех, кто переживает о здоровье своего кишечника и иммунной системе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

В состав лечебного пива вошли пробиотики, позволяющие нейтрализовать вирусы и токсины, а также улучшить состояние иммунитета.

По словам специалистов, напиток полезен тем, кто страдает от непереносимости лактозы и не может употреблять полезные йогурты.

Исследование длилось 9 месяцев, за это время специалисты позволили стать пиву таким же полезным, как йогурт. Его вкус довольно острый и терпкий, а содержание алкоголя - 3,5%.

В настоящее время ученые хотят запатентовать свой рецепт, а в дальнейшем выпустить его в продажу.