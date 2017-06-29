Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока 14:17, 29 июня Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока
Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа 14:06, 29 июня Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа
Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни 13:54, 29 июня Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни (Фото)
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
14:54
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
14:54
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
14:43
Жительница Приморья незаконно прописала в своем доме иностранцев
14:32
Иностранец пытался купить свое пребывание в России через сотрудника полиции в Приморье
14:18
Кофе поможет похудеть, - ученые
14:17
Леопардовая набережная и «апгрейд» острова Русский - как меняется облик Владивостока
14:16
Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?
14:06
Приморские выпускницы показали свои платья и рассказали о стоимости своего образа
14:00
В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
13:54
Работники шиномонтажной мастерской чуть было не лишили приморца жизни Фото
13:43
СУ СК РФ по Приморью напоминает родителям об опасном для детей периоде
13:32
В Приморском океанариуме погиб скат-орляк
13:25
В Приморье появится корейский гольф-клуб
13:21
Джип протаранил баню в Находке Фото
13:18
Евро взял политику на повышение
13:10
Приморье: вырубку деревьев отслеживают с космоса Видео
13:05
В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс
12:58
Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей
12:47
В Приморье за сутки произошло более 70 ДТП
12:36
Во Владивостоке стало больше ИП и меньше безработных
12:25
Пьяный мотоциклист сбил двух женщин на пешеходном переходе в Приморье Фото
12:14
«Луч» и «Шинник» сыграли в ничью
12:03
Дзюдоситы Дальнего Востока отобрались на финал летней спартакиады учащихся России Видео
11:56
Директор приморской УК ответит за ужасное содержание жилого дома
11:50
Во Владивостоке проходит необычное заседание городской думы Фото
11:40
СУ СК РФ по Приморья проводит проверку по факту нападения собаки на детей
11:28
Связи Владивостока со странами АТР еще больше укрепились за год
11:18
Газета "Владивосток" отмечает 28 лет Видео
11:10
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
11:08
Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год
11:06
Во Владивостоке восемь водителей попались на горячительном Эксклюзив
10:57
Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций-2017
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Как сообщил Межонов, в 2016 году в бюджет Владивостока поступило 504 миллиона рублей неналоговых доходов.

"В 2016 году в программу приватизации муниципального имущества было включено 67 объектов, в том числе 12 объектов, арендуемых бизнесом. Утверждены условия приватизации на 63 объекта, - отметил и.о. главы города.- Продано 38 объектов.

За год было заключено 42 договора аренды недвижимости общей площадью 62 651 кв. м. Также был заключен договор аренды парка «Минный городок» общей площадью 50 923,1 кв. м.

Заключено 6 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями с социально значимыми организациями.

В собственности Владивосток по состоянию на 1 января находилось 3,4 тысячи земельных участков. В том числе за год было зарегистрировано 356 земельных участков общей площадью 4 652 165 кв.м. Среди них:

- 10 участков для строительства новых детсадов, школ, проведения реконструкции и дальнейшей эксплуатации существующих зданий детских садов и школ;

- 3 участка для строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе Снеговая Падь»;

- 3 участка для комфортных условий массового отдыха, расположенные в районе «Парка Победы» и цветочной галереи по улице Адмирала Фокина;

- 3 участка в районе здания №21 по улице Корабельная Набережная – для строительства рыбного рынка.

Во исполнение закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, администрацией города было проведено 3 жеребьевки, в которых приняли участие 52 семьи".

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
14:00, 29 июня 2017 В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран

Среди них - Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония

Евро взял политику на повышение
13:18, 29 июня 2017 Евро взял политику на повышение

Курс валют на 29 июня

В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс
13:05, 29 июня 2017 В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс

Общая стоимость проекта – 133 миллиона долларов

Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей
12:58, 29 июня 2017 Малый и средний бизнес дали бюджету Владивостока миллиард рублей

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Во Владивостоке стало больше ИП и меньше безработных
12:36, 29 июня 2017 Во Владивостоке стало больше ИП и меньше безработных

И. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года

Константин Межонов: Из черных рекламщиков
11:08, 29 июня 2017 Константин Межонов: Из черных рекламщиков "выбили" более 30 миллионов рублей за год

И. о. главы Владивостока выступает с докладом об итогах года​

Муниципальные закупки во Владивостоке признаны «гарантировано прозрачными»
10:30, 29 июня 2017 Муниципальные закупки во Владивостоке признаны «гарантировано прозрачными»

Решение об этом приняла Национальная ассоциация участников электронной торговли совместно с Минэкономразвития