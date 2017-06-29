Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

29 июня и. о. главы Владивостока Константин Межонов выступил с докладом об итогах 2016 года перед депутатами городской думы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Он рассказал о том, чем жил и как развивался Владивосток в прошлом году.

Как сообщил Межонов, в 2016 году в бюджет Владивостока поступило 504 миллиона рублей неналоговых доходов.

"В 2016 году в программу приватизации муниципального имущества было включено 67 объектов, в том числе 12 объектов, арендуемых бизнесом. Утверждены условия приватизации на 63 объекта, - отметил и.о. главы города.- Продано 38 объектов.

За год было заключено 42 договора аренды недвижимости общей площадью 62 651 кв. м. Также был заключен договор аренды парка «Минный городок» общей площадью 50 923,1 кв. м.

Заключено 6 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями с социально значимыми организациями.

В собственности Владивосток по состоянию на 1 января находилось 3,4 тысячи земельных участков. В том числе за год было зарегистрировано 356 земельных участков общей площадью 4 652 165 кв.м. Среди них:

- 10 участков для строительства новых детсадов, школ, проведения реконструкции и дальнейшей эксплуатации существующих зданий детских садов и школ;

- 3 участка для строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе Снеговая Падь»;

- 3 участка для комфортных условий массового отдыха, расположенные в районе «Парка Победы» и цветочной галереи по улице Адмирала Фокина;

- 3 участка в районе здания №21 по улице Корабельная Набережная – для строительства рыбного рынка.

Во исполнение закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, администрацией города было проведено 3 жеребьевки, в которых приняли участие 52 семьи".