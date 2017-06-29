Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье

Женщинам грозит лишение свободы на срок до семи лет

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В Приморье неизвестные ограбили пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в Арсеньеве, в доме по улице Октябрьская, 28а. Две женщины вырвали из рук 78-летней местной жительницы сумку и скрылись с места происшествия. Потерпевшая вышла на улицу и позвала на помощь. На крики женщины откликнулся молодой человек, находившийся на территории школьного стадиона. Он догнал злоумышленниц, забрал похищенную сумку и вернул пенсионерке.

Потерпевшая сообщила о происшествии в органы внутренних дел. Подозреваемых задержали полицейские. В отделении полиции задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении ранее неоднократно судимой 56-летней местной жительницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее 25-летняя соучастница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к ранее совершенным преступлениям.

Сотрудники полиции просят откликнуться молодого человека, который вернул женщине сумку, для дачи свидетельских показаний по телефонам 8-42361-4-25-58, 8-42361-4-45-06 или обратиться в МОМВД России «Арсеньевский» по адресу: ул. Жуковского д. 2 каб. 44, 63.