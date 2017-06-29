Евро взял политику на повышение

Курс валют на 29 июня

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.54 рублей, а евро - 67.68 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что на следующей неделе курс евро также продолжит политику на повышение стоимости. Однако от доллара в ближайшее врем не ожидают значительных повышений стоимости.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 60.00 рублей, а продать валюту выгодно в банке Приморье за 59.15 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.00 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 67.00 рублей за один евро.