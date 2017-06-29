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Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств

Бюджет 2016 года, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Об исполнении бюджета и основных принципах бюджетной политики администрации города Владивостока рассказал сегодня, 29 июня, в ходе отчетного доклада по итогам 2016 года в думе города исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

Основная цель бюджетной политики - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ВГО. Общий объем доходов бюджета в 2016 году составил более 12 млрд. рублей или свыше 98% к плановым назначениям. По сравнению с 2015 годом объем доходов увеличился на 392 млн. рублей. Исполнение бюджета по расходам в 2016 году составило также более 12 млрд. рублей или почти 98% .

В целях обеспечения бюджетной устойчивости бюджет города Владивостока на 2016 год был утвержден и исполнен без дефицита.

Налоговая политика администрации города Владивостока была направлена на стимулирование развития новых производств, создание благоприятных условий для развития инвестиционной привлекательности. С этой целью для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента свободного порта Владивосток, предоставлены льготы по земельному налогу на 10 лет.

Администрация города Владивостока в 2016 году реализовывала 17 муниципальных программ, расходы на реализацию которых составляют более 76% от общих расходов бюджета.

Бюджет 2016 года, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу составили свыше 51 % от общих расходов бюджета.

Успешное решение задачи по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета позволило исполнить все принятые расходные обязательства, не допустить образования просроченной кредиторской задолженности и нарушения сроков выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

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