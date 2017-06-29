Педагоги ДВФУ: Москва 18:12, 29 июня Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке 18:00, 29 июня Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели 17:37, 29 июня Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
Новостная лента
Июнь, 29 четверг
19:27
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
19:27
Константин Межонов: Владивосток развивается, несмотря ни на что
19:27
Адвокат брата Игоря Пушкарева: Андрей не из тех, кто падает духом! Эксклюзив
19:08
Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась
18:38
Житель Приморья вырубил деревьев на 300 тыс рублей, чтобы отреставрировать баню
18:12
Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование
18:10
Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:00
Борис Кубай о проблеме угольной пыли в Находке
17:52
Как развлекались владивостокцы весь год
17:48
Каково состояние образования во Владивостоке сегодня?
17:37
Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:26
В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:14
В Приморье умер подросток во время тренировке
17:12
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:02
Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
16:54
Люди с особенностями здоровья примут участие в соревнованиях по самому красивому виду спорта.
16:52
Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:44
Глава Минэкономразвития: Китайский бизнес даст дальневосточникам работу
16:39
«Маркет у Океана» поздравит Владивосток с Днем города Фото
16:36
Более 25 локальных площадок развернётся на центральной площади Владивостока в День города
16:33
В Москве скончался экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев
16:28
Владивосток попал в список самых веселых и тусовочных городов
16:24
Прокуратура проверит больницу в Приморье, которая отказала в помощи детям, пострадавшим от нападения собаки
16:17
Студенты из Владивостока выяснили, как повысить урожайность картофеля
16:15
Во Владивостоке появился еще один почетный гражданин Фото
16:07
Трое жителей Приморья до смерти избили своего знакомого, а тело положили на рельсы
16:06
Жители Владивостока будут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам
16:01
Как живется молодежи во Владивостоке
15:51
Выходные в Приморье будут теплыми, но дождливыми
15:41
Ученые создали лечебное пиво
15:29
Две женщины ограбили пенсионерку в Приморье
15:18
Правозащитница попыталась пронести телефон своему подзащитному на территорию ИК в Приморье
15:15
Во Владивостоке реально приобрести жилье с приятной «скидкой» - если у вас молодая семья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4155 (94) от 29 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Идет большая реконструкция
Многодетные выбрали Весеннюю, но отказались от Песчаного
Лето зовет на маршрут. По музеям
Боевые пловцы свое дело знают
Уважаемые жители Владивостока! Дорогие друзья!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась

В городе сохранилась положительная тенденция по увеличению рождаемости
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

О демографической ситуации во Владивостоке по итогам 2016 года сообщил сегодня, 29 июня, исполняющий обязанности главы приморской столицы Константин Межонов в ходе ежегодного отчета перед Думой города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, численность населения Владивостока на 1 января 2017 года составила 633, 4 тысяч человек, увеличившись за минувший год на 233 человека. Это обусловлено естественным приростом населения (390 человек) и миграционным оттоком (157 человек).

В городе сохранилась положительная тенденция по увеличению рождаемости и снижению смертности. Количество родившихся в 2016 году во Владивостоке составило 7 382 человека, естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) составил 390 человек. Такая позитивная динамика наблюдается в городе уже четыре года подряд. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Педагоги ДВФУ: Москва
18:12, 29 июня 2017 Педагоги ДВФУ: Москва "на скорую руку" ломает наше образование

Колледж понизят до средней школы - ради "красивого" отчета на ВЭФ?

Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития
18:10, 29 июня 2017 Во Владивостоке разрабатывают проекты перспективного развития

Ряд проектов также предложен японскими экспертами

Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели
17:37, 29 июня 2017 Дожди и грозы не прекратятся в Приморье до конца рабочей недели

Температурный фон существенно не измениться

В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы
17:26, 29 июня 2017 В День молодежи состоялось чествование преподавателей и активных жителей приморской столицы

Поощрили на церемонии и волонтеров

Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города
17:12, 29 июня 2017 Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место мероприятиям в честь Дня города

Гостей праздника ждёт насыщенная развлекательная программа

Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240
17:02, 29 июня 2017 Число наружных муниципальных видеокамер во Владивостоке достигло 240

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?
16:52, 29 июня 2017 Как в 2016 году во Владивостоке обеспечивали тепло и освещение?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года