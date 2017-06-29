Численность населения во Владивостоке в 2016 году увеличилась

В городе сохранилась положительная тенденция по увеличению рождаемости

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

О демографической ситуации во Владивостоке по итогам 2016 года сообщил сегодня, 29 июня, исполняющий обязанности главы приморской столицы Константин Межонов в ходе ежегодного отчета перед Думой города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, численность населения Владивостока на 1 января 2017 года составила 633, 4 тысяч человек, увеличившись за минувший год на 233 человека. Это обусловлено естественным приростом населения (390 человек) и миграционным оттоком (157 человек).

В городе сохранилась положительная тенденция по увеличению рождаемости и снижению смертности. Количество родившихся в 2016 году во Владивостоке составило 7 382 человека, естественный прирост населения (разница между родившимися и умершими) составил 390 человек. Такая позитивная динамика наблюдается в городе уже четыре года подряд.