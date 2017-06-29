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Политика и экономика

В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран

Среди них - Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств, рассказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Сегодня подтвердились делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия, и ряд других", - отметил вице-премьер.

По словам Юрия Трутнева, динамика заявлений на III ВЭФ значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание иностранных участников к этому мероприятию было высоким. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Как неоднократно отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, ВЭФ стал известной международной площадкой, куда приезжают главы зарубежных стран:

«В прошлом году мы проводили форум только во второй раз, а уже приехали и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи. Для многих стран это было очень неожиданно. Из их уст мы услышали, что то, что сегодня делается на Дальнем Востоке, кардинально расширяет возможности экономического сотрудничества. Не мы, а они говорили о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, о тех мерах по поддержке инвестиций, которые предпринимает Россия на Дальнем Востоке, и оценивали их высоко. Форум получил свое международное признание, хотя проводился второй раз в истории. Дальневосточная повестка государства Российского получила высокую международную оценку, а сам форум в очередной раз разрушил миф о возможности экономической изоляции России. В этом году делегацию Японии на Восточном экономическом форуме также возглавит премьер-министр Синдзо Абэ. Это уже официально подтвердила японская сторона», - прокомментировал министр.

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