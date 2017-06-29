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Общество

В Приморье появится корейский гольф-клуб

А также гостиничный комплекс на 120 номеров
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

Строительство гольф-клуба и гостиничного комплекса в Приморском крае обсудили в рамках «Дня корейского инвестора» в Хабаровске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. 

- Сегодня на территории Дальнего Востока корейские инвесторы реализуют всего шесть проектов на общую сумму 67 млн долларов, и мы заинтересованы в том, чтобы в макрорегион приходило больше корейских инвесторов сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев

Вице-президент «ЛС Нэтворкс» (входит в состав южнокорейских корпорации LSGroup) Юн Чан Хен рассказал о проекте компании по строительству гольф-клуба и гостиничной инфраструктуры на территории Приморского края.

- 24 года я работаю и живу на Дальнем Востоке, ко мне приезжают в гости многие соотечественники, и все они говорят, что им не хватает поля для игры в гольф. Мне кажется, что оптимальным решением будет объединить в одном комплексе гольф-клуб и казино, - отметил Юн Чан Хен. Он также сообщил, что рассматривает возможность строительства гостиничного комплекса на Дальнем Востоке.

В настоящее время инвестор разрабатывает проектную документацию для строительства отеля на 120 номеров в Приморском крае, строительство которого предполагается начать в этом году и завершить в 2019-ом.

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