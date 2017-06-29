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В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс

Общая стоимость проекта – 133 миллиона долларов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В День корейского инвестора в Хабаровске сразу несколько крупных компаний – «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кориан Сифудс», «Юнико Лоджистикс» и администрация порта города Пусан - предложили совместный проект по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу – в Европу.

«В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России», - сказал президент «Корея Трейдинг энд Индастриз» Су Иль Тай.

Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость проекта – 133 миллиона долларов. Планируемое количество рабочих мест – 2 360.

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