В Приморье может появиться крупный корейский рыбоперерабатывающий комплекс

Общая стоимость проекта – 133 миллиона долларов

Владивосток, четверг, 29 июня , РИА Vladnews.

В День корейского инвестора в Хабаровске сразу несколько крупных компаний – «Корея Трейдинг энд Индастриз», «Кориан Сифудс», «Юнико Лоджистикс» и администрация порта города Пусан - предложили совместный проект по созданию рыбопромышленного комплекса на территории Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять через Пусан в страны АТР, а по Транссибу – в Европу.

«В течение 20 лет я мечтаю о создании рыбопромышленного комплекса. Сегодня у меня появилась возможность реализовать свою мечту в России», - сказал президент «Корея Трейдинг энд Индастриз» Су Иль Тай.

Проект предполагается реализовывать в пять этапов до 2022 года. Общая стоимость проекта – 133 миллиона долларов. Планируемое количество рабочих мест – 2 360.